Les suspects de l'attaque d'un restaurant à Anvers interpellés par la police néerlandaise

L'attaque, qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à l'encontre d'un établissement situé sur la Turnhoutsebaan à Borgerhout, un district de la ville d'Anvers, a entrainé une explosion et un incendie. La porte d'entrée du restaurant a notamment été endommagée mais aucun blessé n'est à déplorer. Un juge d'instruction a été chargé d'enquêter sur ces faits, qui sont actuellement qualifiés de dommages à un bâtiment par une explosion avec suspicion de présence humaine, d'infraction à la loi sur les explosifs et de participation à une organisation criminelle. Les images des caméras de surveillance ont permis d'identifier certains suspects, qui ont été interpellés aux Pays-Bas. La suite de l'enquête devra déterminer s'il existe un lien entre les faits et le milieu de la drogue, comme ce fut le lors de précédentes attaques dans la région d'Anvers. (Belga)