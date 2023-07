L'ex-ministre de la Coopération, Meryame Kitir, quitte la politique

"Il est temps d'arrêter la politique et de commencer quelque chose de nouveau. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai pu construire durant ces 17 ans. De l'usine à ministre. De Maasmechelen au Congo. Du quartier jusqu'aux présidents", a-t-elle ajouté. Mme Kitir n'a pas précisé son avenir. "Je porte sur mon dos un sac rempli d'expérience et de réseaux que je veux mobiliser au service de la société". Agée de 43 ans, la socialiste flamande a été ministre de la Coopération durant un peu plus de deux ans avant de quitter son poste, en décembre dernier, sur fond d'épuisement psychologique et de difficultés avec son cabinet. Limbourgeoise, fille d'un mineur d'origine marocaine, elle est entrée comme ouvrière à l'usine Ford de Genk en 1999 où elle est déléguée syndicale affiliée à la FGTB. En 2006, elle est élue au conseil communal de Maasmechelen et, en 2007, elle est élue pour la première fois à la Chambre. (Belga)