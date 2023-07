PGA - Bernhard Langer établit un record avec un 46e titre sur le circuit senior de la PGA

(Belga) Le vétéran allemand Bernhard Langer a remporté dimanche l'US Open seniors de golf sur le parcours de Stevens Point dans le Wisconsin. Le double lauréat du Masters en 1985 et 1993, a porté à 12 le nombre de ses victoires dans les Majors sur le circuit senior de la PGA, réservé aux plus de 50 ans. A 65 ans et 10 mois, il est aussi le joueur le plus âgé à s'imposer sur ce PGA Tour Champions.