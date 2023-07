PGA - Rickie Fowler renoue avec la victoire après plus de quatre ans en s'imposant à Detroit

A 34 ans, Fowler décroche son 10e succès, le 6e sur le circuit PGA, le premier depuis le Waste Management Phoenix Open en 2019. En tête au moment d'aborder les 18 derniers trous dimanche, le Floridien a rendu une carte de 68 et a été rejoint par Hadwin (67) et Morikawa (64). Tous trois présentaient un bilan global de 264, 24 sous le par. Dans le premier trou supplémentaire, alors que ses adversaires réalisaient le par, Fowler rentrait un birdie de 4 mètres et remportait l'épreuve. (Belga)