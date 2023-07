Rock Werchter - Rock Werchter se termine après avoir accueilli près de 90.000 visiteurs par jour

Près des trois quarts (67.500) des festivaliers avaient pris un ticket combi, dont 50.000 ont campé sur place. Les 20.500 autres sont venus avec un ticket journalier. Les artistes présentés au public étaient majoritairement britanniques (30 contre 19 lors de l'édition précédente). Il y a également eu 25 artistes américains, contre 41 l'an dernier. Les Belges n'ont pas été en reste, avec 16 représentants parmi lesquels Oscar and the Wolf, Black Box Revelation, blackwave., Tamino et les Compact Disk Dummies. La Croix Rouge a, elle, dû prendre en charge 5.000 festivaliers au total. La prochaine édition de Rock Werchter aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2024. (Belga)