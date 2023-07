Routes des vacances: Touring prévoit un week-end orange, chargé vendredi et samedi

En Belgique, il y aura beaucoup de circulation vendredi après-midi et samedi matin avec des risques de bouchons en direction de la côte et sur l'E411 en direction des Ardennes (orange), selon Touring. Les autoroutes E17 Anvers-Lille et E19 Anvers-Bruxelles-Mons-Valenciennes en direction de Paris seront très chargées mais moins encombrées. Vendredi, il pourra également y avoir beaucoup de circulation toute la journée sur les rings de Bruxelles et d'Anvers. Pour ce qui est de la France, Touring prévoit une circulation très difficile avec des embouteillages dans le sens des départs à Paris, en région parisienne ce vendredi (rouge) et dans le nord-ouest de la France (Bretagne - Normandie) samedi (rouge). Ailleurs dans l'Hexagone, le trafic sera très dense vendredi et samedi, avec des embouteillages moins importants aux points habituellement compliqués (orange) en direction du sud. En Italie et en Espagne, Touring s'attend à un trafic chargé mais fluide vendredi et dimanche (jaune). Seul le samedi sera plus difficile, avec quelques embouteillages sur les routes des vacances (orange). En Allemagne, en Autriche et en Suisse, la circulation devrait être chargée avec quelques petits embouteillages (orange) vendredi et samedi en direction du sud, selon Touring. (Belga)