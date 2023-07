Sommet de l'Otan - 12.000 personnes mobilisées pour assurer la sécurité du sommet de l'Otan à Vilnius

Parmi ces effectifs, figureront 3.000 soldats lituaniens et un millier de soldats de pays alliés, ont précisé un officier chargé de la sécurité lituanienne et un porte-parole militaire lors d'une conférence de presse à Vilnius à une semaine du sommet, prévu les 11 et 12 juillet. Quarante-huit délégations étrangères y sont attendues, dont les présidents américain, français et turc, Joe Biden, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, mais aussi des dirigeants de pays d'Asie Pacifique (Australie, Corée du Sud, Japon et Nouvelle-Zélande) ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qui représente quelque 2.400 délégués, dont 40 chefs d'État et de gouvernement. L'Allemagne a annoncé le déploiement de systèmes de défense aérienne Patriot et des militaires chargés de les servir en Lituanie. La Bundeswehr (armée allemande) apportera également des capacités terrestres, aériennes et maritimes pour sécuriser le sommet, avait indiqué fin mai le ministère de la Défense. Quant à l'Espagne, elle prévoit de dépêcher un système anti-aérien terrestre Nasams ("National Advanced Surface-to-Air Missile System") de conception américano-norvégienne. "Nous sommes en mesure de confirmer que l'Espagne contribue à la sécurité du sommet de l'Otan à Vilnius avec une unité de défense aérienne Nasams", a indiqué l'ambassade d'Espagne en Lituanie à l'agence de presse BNS. Le système est conçu pour contrer les attaques aériennes par des avions, des drones ou des missiles. Il utilise le missile américain AIM-120 AMRAAM. La Lituanie partage une frontière commune avec la Russie, le long de l'enclave fortement militarisée de Kaliningrad, et avec le Bélarus, un allié de Moscou dans sa guerre en Ukraine. (Belga)