Tour d'Autriche - Jhonatan Narvaez renoue avec la victoire après trois ans et prend la tête du général

Un groupe de sept se formait à l'avant après 60 km de course. Les derniers rescapés, les Tchèques Michael Kukrle (Felbermayr-Simplon Wels) et Adam Toupalik (Elkov-Kasper) ainsi que l'Autrichien Maximilian Kabas (WSA KTM Graz p/b Leomo), poursuivaient l'aventure jusqu'à 15 km de l'arrivée. Après une accélération des INEOS Grenadiers, le peloton éclatait et un groupe d'une cinquantaine d'unités se disputait la victoire au sprint. Narvaez parachevait le travail en s'imposant. L'Équatorien, 26 ans, décroche la cinquième victoire de sa carrière. Il ne s'était plus imposé depuis une étape du Tour d'Italie en octobre 2020. Narvaez en profite pour s'emparer de la tête du général au détriment de l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), vainqueur de la 1re étape dimanche. Ackermann est désormais deuxième à 9 secondes. Vermeersch grimpe au troisième rang à 13 secondes. La 3e étape se disputera mardi sur 148,5 km entre Sillian et St. Johann Alpendorf. En chemin, les coureurs devront notamment grimper le Hocthor (15 km à 8,2%), un col classé hors-catégorie. L'épreuve s'achèvera le 6 juillet après 5 étapes. Le Tour d'Autriche effectue son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du covid-19 puis de soucis financiers et logistiques. (Belga)