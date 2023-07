Tour de France - Le maillot jaune Adam Yates tente de "récupérer le plus possible"

"Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le faire sur le Tour de France, alors il faut en profiter", a résumé Yates, vainqueur de la première étape samedi. "Alors nous avons surtout cherché à éviter les éventuelles chutes et à ne pas avoir de problèmes. Au final, ça s'est bien passé, mais le premier sprint est toujours très tendu. Le parcours était très sympa sur ces trois premières étapes, car même s'il y avait des aménagements routiers, la qualité du revêtement des routes était très bonne." "C'était un final fou, spécialement dans les 15 derniers kilomètres", a indiqué son équipier slovène Tadej Pogacar, porteur du maillot blanc. "J'ai essayé de rester en sécurité parce que c'était très rapide. En revanche le reste de l'étape était plutôt calme. Jusqu'ici tout va bien." "Il y a deux étapes plutôt tranquilles en ce qui concerne la lutte pour le général, puisque j'espère que demain ce sera comme aujourd'hui", a ajouté Pogacar. "Ensuite, on attaquera les Pyrénées. Le Tour de France est long, mais nous serons un peu plus à l'abri si nous pouvons gagner des secondes ici et là. On verra plus tard si j'ai les jambes pour gagner le Tour de France." (Belga)