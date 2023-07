Wimbledon - David Goffin passe au deuxième tour

Bénéficiaire d'une invitation pour le tableau final, Goffin, 123e mondial, s'est imposé en quatre sets 6-2, 5-7, 6-2, 6-0 face au Hongrois Fabian Marozsan, 96e mondial et repêché en tant que 'lucky loser' après le forfait de l'Australien Nick Kyrgios (ATP 33), blessé au poignet, dimanche soir. Un changement d'adversaire de dernière minute qui n'a pas perturbé Goffin qui a signé un premier break pour mener 2-1. Le Liégeois a enchaîné avec un second break dans le septième jeu avant de filer vers le gain de la première manche en 21 minutes. Après une interruption de plus d'une heure à cause de la pluie, le deuxième set a été plus disputé. Mené 6-5, Goffin a été breaké au plus mauvais des moments et Marozsan a égalisé à une manche partout. Le N.1 belge a rapidement réagi dans le troisième set, signant un break d'entrée. Comme dans le premier set, le natif de Rocourt a mené 5-2 après un second break avant de reprendre un set d'avance. Il a ensuite déroulé dans le quatrième set pour valider sa qualification en 1 heure et 54 minutes. Au deuxième tour, David Goffin défiera le qualifié chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133) qui s'est imposé en quatre sets 7-6 (9/7-, 3-6, 6-3, 7-6 (7/2) contre l'Argentin Sebastian Baez (ATP 46). Kimmer Coppejans, 188e mondial, fera lui son entrée dans le tournoi mardi avec un duel face à l'Australien Alex De Minaur, 17e mondial et tête de série N.16. (Belga)