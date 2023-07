Wimbledon - Maryna Zanevska : "Je me prépare à la fin de ma carrière"

"Je ne veux pas chercher d'excuses", a-t-elle confié à Sporza après sa défaite. "Je n'ai pas suffisamment bien joué aujourd'hui, indépendamment des douleurs au dos qui me poursuivent et que je ressentais déjà avant le match. Je me suis vite frustrée et j'ai trop rapidement baissé les bras. En réalité, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai montré. Je pense que c'était mon dernier Wimbledon? ", a-t-elle soupiré, dépitée. Cela fait plusieurs mois que Maryna Zanveska souffre de problèmes au dos, mais ces derniers temps, ils se sont fait plus insistants. La native d'Odessa s'en était déjà épanchée à Roland Garros et, visiblement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. "Je vais désormais prendre le temps de me rétablir, mais je ne sais pas si cela suffira", a-t-elle poursuivi. "Je pense avoir déjà tout essayé. Ce n'est pas qu'un problème physique, cela pèse aussi sur le mental. On ne se sent jamais à 100% et il faut justement l'être au plus haut niveau. Je me prépare à la fin de ma carrière. Je n'ai plus la force. Je vais encore y réfléchir, car après un match on réagit toujours sous le coup de l'émotion, mais je pense que ma décision est prise". (Belga)