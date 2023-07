Wimbledon - Maryna Zanveska éliminée au 1er tour par Barbora Strycova, demi-finaliste en 2019

Sur le court N.5, Zanveska, 88e mondiale, s'est inclinée 6-1, 7-5 en 1 heure et 24 minutes contre la Tchèque de 37 ans Barbora Strycova, ancienne N.16 mondiale, actuelle 623e à la WTA et demi-finaliste en simple et lauréate en double en 2019. La native d'Odessa, en Ukraine, a connu un début de match difficile, étant rapidement menée 3-0 après avoir perdu son service dans le deuxième jeu. À 4-1, la N.2 belge a subi un nouveau break avant de perdre la première manche en 25 minutes. Zanevska s'est ensuite reprise dans le deuxième set, réalisant le break pour mener 4-2 puis 5-2 mais Strycova a aligné trois jeux de suite pour égaliser à 5-5. La Tchèque a ensuite breaké Zanevska avant de valider sa qualification sur son service. Au deuxième tour, Strycova sera opposée à la Polonaise Magda Linette, 24e mondiale et tête de série N.23, ou la Suissesse Jill Teichmann (WTA 121). Plus tard lundi, Elise Mertens, 28e mondiale et tête de série N.28, fera également son entrée dans le tournoi contre la Slovaque Viktoria Hruncakova, 129e mondiale et issue des qualifications. (Belga)