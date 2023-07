Wimbledon - Nick Kyrgios déclare forfait pour Wimbledon avant d'affronter Goffin au premier tour

"Je suis très triste de dire que je dois me retirer de Wimbledon cette année. J'ai fait de mon mieux pour être prêt après mon opération, pour pouvoir revenir sur les terrains de Wimbledon", a-t-il ainsi publié. Le joueur de 28 ans a expliqué avoir ressenti des douleurs dans son poignet au cours de la semaine dernière. Il était supposé s'aligner sur le tournoi de Majorque en guise de préparation à Wimbledon, mais avait finalement déclaré forfait, tout comme ce fût le cas pour le tournoi de Halle, une semaine plus tôt. "En guise de précaution, je l'ai fait scanner et le résultat a démontré un ligament rompu dans mon poignet", a-t-il ajouté. Kyrgios n'avait disputé qu'un seul match depuis le début de l'année 2023, qu'il a perdu à Stuttgart le 13 juin dernier. Sa dernière victoire remonte au 6 octobre 2022, à Tokyo. "J'ai tout essayé pour être prêt à jouer, et je suis déçu de dire que je n'ai juste pas eu le temps de le faire avant Wimbledon. Je serai de retour", a conclu l'ancien 13e mondial, qui allait être 20e tête de série sur le gazon de la capitale britannique. Nick Kyrgios devait affronter David Goffin, lundi, au premier tour de Wimbledon. Il n'a pas encore été révélé par l'organisation du tournoi londonien si cet abandon signifiait que Goffin serait dispensé de premier tour, ou si Kyrgios allait être remplacé par un 'lucky loser' du tableau qualificatif. (Belga)