Adolescent tué par un policier à Nanterre - 80 bureaux de poste "n'ont pas pu rouvrir" en raison des destructions et des risques

Parmi eux, des établissements de Poitiers, Rouen et Lyon notamment, a précisé La Poste. Sur les 7.000 bureaux de poste présents sur le territoire national, 150 ont été "impactés" et 80 distributeurs automatiques de billets de La Banque Postale ont été "détruits". "Les dégâts sont parfois très importants puisque certains établissements ont été incendiés entraînant la destruction des courriers et colis présents", a encore indiqué La Poste. Tous les bureaux de poste ont un guichet La Banque Postale, où 1,5 million d'allocataires viennent chercher leurs prestations sociales tous les 6 du mois. Les agences bancaires n'ont pas été épargnées. Selon la Fédération bancaire française (FBF), 370 agences ont été touchées, dont 40% en Ile-de-France. Parmi celles-ci, "80 ont été très fortement endommagées voire détruites", précise un porte-parole de la FBF. Elles n'ont évidemment pas pu rouvrir, comme d'autres parmi les 370. (Belga)