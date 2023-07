Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté prudemment positif

WDP (26,46) restait en tête avec un rebond de 3,76% grâce à un relèvement de prévisions, ses consœurs Aedifica (61,30) et Cofinimmo (70,80) remontant de même de 2 et 2,09% en compagnie de Barco (23,44) et Umicore (26,46) qui gagnaient 2,99 et 3,68%. AB InBev (52,17) avait viré de 0,59% à la baisse, rejoignant KBC (64,28) qui perdait 0,40%, Ageas (37,35) restant positive de 0,62%. Sofina (193,80) et Proximus (7,02) valaient 1,95 et 1,83% de plus que lundi, Elia (116,30) s'appréciant de 0,61%. arGEN-X (347,30) et Solvay (101,45) étaient négatives de 0,60 et 0,39%, UCB (79,60) et Galapagos (38,38) gagnant par contre 0,10 et 1,80%. Des regains de plus de 2% étaient relevés en Shurgard (43,31), Care Property Invest (12,60) et Montea (72,60) notamment, Xior (27,30) et VGP (94,90) bondissant de 3 et 3,5%. Kinepolis (42,40) et Agfa-Gevaert (2,39) progressaient de même de 3,4 et 3,2%, Belysse (1,145) bondissant de 6% à l'inverse de Econocom (2,66) et Roularta (16,25) qui reculaient de 1,6 et 2,1%, Euronav (13,885) et Unifiedpost (3,29) de 2,3 et 2,4%. Biocartis (0,37) et Hyloris (11,20) progressait enfin de 2,2 et 2,3% alors que Nyxoah (6,86) et Biosenic (0,08) abandonnaient 3,4 et 2,4%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0905 USD, contre 1,0900 dans la matinée et 1,0910 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.855 euros, en progrès de 85 euros. (Belga)