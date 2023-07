Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repart prudemment à la hausse

Aedifica (60,75) et Cofinimmo (70,15) regagnaient également 1,1%, écart présent aussi en Umicore (25,81) alors que Aperam (29,27) reculait d'autant. KBC (64,32) et Melexis (89,90) cédaient 0,3% tandis que Ageas (37,22) et AB InBev (52,62) remontaient de 0,3% comme D'Ieteren (161,70). Sofina (192,60) et Proximus (7,03) valaient 1,3 et 2% de plus que lundi, Elia (116,40) s'appréciant de 0,7%, arGEN-X (352,10) et Galapagos (38,18) de 0,8 et 1,3%. UCB (80,20) remontait de 0,8% contrairement à Solvay (101,40) qui cédait 0,4%. Shurgard (43,07) et Intervest Offices (14,22) étaient positives de 1,9 et 2%, Greenyard (6,70) de 2,1%. Oxurion (0,0018) reperdait enfin les 5,2% regagnés la veille à l'inverse de Onward Medical (5,30) qui regagnait 2,3%, IBA (15,46) et Mithra (2,00) s'appréciant de 1,6 et 1,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0900 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0910 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.825 euros, en progrès de 55 euros. (Belga)