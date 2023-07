Challenger Pro League - Cederick Van Daele quitte La Gantoise pour Ostende

Formé à La Gantoise, il avait fait ses débuts professionnels en novembre dernier lors d'un 16e de finale de Coupe de Belgique contre Dessel Sport où il avait trouvé le chemin des filets. Il avait également joué respectivement 2 et 4 minutes contre Qarabag lors des barrages de la Conference League, inscrivant le tir au but décisif, et contre le Club Bruges en championnat. Il était le capitaine des U21 gantois en Nationale 1. Ostende a été relégué en Challenger Pro League au terme de la dernière saison de Jupiler Pro League. (Belga)