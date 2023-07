Challenger Pro League - Christophe Lepoint prolonge son contrat avec Seraing pour une saison

Lepoint, 38 ans, était arrivé à Seraing durant l'été 2022 après la faillite de Mouscron. Le milieu a joué 26 rencontres la saison dernière avec un but et un assist au compteur pour les Métallos en Jupiler Pro League mais n'a pas pu empêcher la descente des Sérésiens en Challenger Pro League. "Notre capitaine mettra toute son expérience à profit pour encadrer les jeunes lors de la prochaine saison. Le club se félicite d'avoir pu trouver un accord avec Christophe et se réjouit de le revoir sur la pelouse du Pairay rapidement", a écrit le club dans un communiqué. Formé à Anderlecht, Lepoint était parti au Munich 1860 en Allemagne, à Willem II aux Pays-Bas et à Genclerbirligi en Turquie avant de revenir en Belgique en 2008, à Tubize. Il a ensuite porté le maillot de Mouscron, La Gantoise, Waasland-Beveren, Zulte Waregem et Courtrai. (Belga)