Conference League - Osasuna exclu de la Conference League, le club fait appel devant le TAS

Osasuna a terminé 7e du dernier championnat d'Espagne, se qualifiant ainsi pour les barrages de la Conference League, seize ans après la dernière participation du club de Pampelune à une Coupe d'Europe. La Commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA avait toutefois déclaré Osasuna "inéligible" pour la Conference League la semaine dernière, estimant que le club n'avait pas respecté un article du règlement qui stipule qu'un club ne doit pas avoir été impliqué depuis 2007 "dans une activité visant à organiser ou à influencer le résultat d'un match". Or, Osasuna avait été impliqué dans une affaire de matchs truqués lors de la saison 2013-2014, plusieurs dirigeants de l'époque ayant corrompu des joueurs du Betis Séville. Des dirigeants qui ont depuis été condamnés en Espagne et licenciés par le club. Cela n'a pas suffi à faire changer l'UEFA d'avis, l'instance européenne confirmant le jugement en appel. Dans la foulée de la décision de l'UEFA, Osasuna a fait part de sa volonté de contester son exclusion en appel devant le TAS. (Belga)