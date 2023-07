Conflit israélo-palestinien - Israël a "le droit de se défendre" mais doit respecter la "proportionnalité", selon Berlin

"Nous suivons avec une grande inquiétude la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés", indique dans un communiqué le gouvernement allemand. Un attentat à la voiture bélier a fait sept blessés mardi à Tel-Aviv, pendant que l'armée israélienne poursuivait une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a salué une attaque "héroïque", parlant "d'une première réponse aux crimes contre notre peuple dans le camp de Jénine", où Israël mène depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste perpétré aujourd'hui à Tel-Aviv", a fait savoir le gouvernement allemand. "Israël, comme tout autre État, a le droit de se défendre contre la terreur", mais "l'opération militaire israélienne menée depuis deux jours dans le camp de réfugiés de Jénine doit respecter le principe de proportionnalité du droit international", ajoute le ministère allemand des Affaires étrangères. "La protection des civils doit toujours être la priorité absolue et un accès adéquat doit être garanti aux travailleurs humanitaires", ajoute le gouvernement du chancelier Olaf Scholz. "Tous ceux qui ont des responsabilités dans cette situation devraient à présent faire le maximum d'efforts pour calmer la situation sécuritaire tendue et empêcher de nouvelles violences", préconise-t-il. "Sans une solution politique au conflit, il ne sera pas possible de s'attaquer aux causes de la violence", conclut la diplomatie allemande. (Belga)