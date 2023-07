Conflit israélo-palestinien - MSF condamne le refus d'accès aux soins médicaux à Jénine

"Les opérations à Jénine deviennent de plus en plus fréquentes et leur intensité semble atteindre de nouveaux sommets. Nous avons vu plusieurs patients blessés par balle à la tête et nous avons reçu 55 patients blessés", a déclaré Jovana Arsenijevic, coordinatrice des opérations de MSF à Jénine. Selon l'organisation, les bulldozers militaires ont détruit plusieurs routes menant au camp de réfugiés de Jénine, rendant presque impossible l'accès des ambulances aux blessés. "Pendant l'opération, les paramédicaux palestiniens ont été contraints de se déplacer à pied, dans une zone où des tirs actifs et des frappes de drones étaient en cours", déplore MSF. "Toutes les routes menant au camp ont été bloquées pendant toute la durée de l'opération militaire, malgré la présence de patients nécessitant des soins à l'intérieur du camp de réfugiés." Médecins sans frontières explique que les raids sur le camp de Jénine suivent désormais un schéma familier. "Les ambulances sont heurtées par des véhicules blindés et les patients et le personnel de santé se voient régulièrement refuser l'entrée et la sortie du camp. Cependant, l'utilisation d'hélicoptères de combat et de frappes de drones dans une zone aussi densément peuplée représente une augmentation marquée de l'intensité et est tout simplement scandaleuse", souligne Mme Arsenijevic. "Ce que nous constatons, c'est que l'hôpital où nous traitons les patients a été touché par des bombes lacrymogènes. Les structures médicales, les ambulances et les patients doivent être respectés", conclut la coordinatrice des opérations à Jénine. (Belga)