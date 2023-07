Détention prolongée pour la mère suspectée d'infanticide à Bruges

Les faits se sont déroulés le 3 janvier dans le quartier de logements sociaux Blauwe Poort à Bruges. La mère de la victime a été arrêtée après la découverte du cadavre. Dans un premier temps, elle n'a pas comparu devant le juge d'instruction car on ignorait encore s'il s'agissait d'un crime. Entre-temps, les premiers résultats de l'autopsie ont révélé que le bébé était bel et bien vivant à la naissance et qu'il ne s'agissait pas d'un bébé mort-né. Une enquête plus approfondie doit déterminer les circonstances exactes de la mort de l'enfant. Me Standaert a de nouveau demandé mardi matin que sa cliente soit libérée sous conditions, mais la chambre du conseil n'a pas accédé à cette demande. Si la défense fait appel, la chambre des mises en accusation de Gand devra se prononcer dans les deux semaines. (Belga)