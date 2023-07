Euro d'athlétisme U23 - La Belgique envoie 12 athlètes et trois relais en Finlande

La Belgique sera bien représentée en Finlande avec notamment la sprinteuse Delphine Nkansa, le décathlonien Jente Hauttekeete et la perchiste Elien Vekemans. "Nous possédons sur papier quelques candidats à une médaille", a écrit Belgian Athletics dans un communiqué. "Le fait que trois équipes de relais ont été sélectionnées montre que la Belgique possède un large vivier en sprint chez les espoirs." Mieke Seminck sera la cheffe de délégation à Espoo et Benoît Malo ser le Team Leader. La sélection: . Dames (7): Delphine Nkansa (100 et 200m), Jana Van Lent (10.000m), Yanla Ndjip-Nyemeck (100m haies), Nina Hespel (400m haies), Yorunn Ligneel (saut en hauteur), Elien Vekemans (saut à la perche) en Elene Defrère (lancer du poids). . Messieurs (5): Noah Konteh (10.000m), Clément Labar (3.000m steeple), Elie Bacari (110m haies), Jente Hauttekeete (décathlon) en Thomas Van der Poel (décathlon). . Relais (3): 4x100m dames (Janie De Naeyer, Marine Jehaes, Delphine Nkansa, Callie Lizzie Nzukou Wakam et Mariam Oularé), 4x100m messieurs (Emiel Botterman, Timber Huysmans, Niels Kerkhofs, Olivier Lifrange et Rendel Vermeulen) et 4x400m messieurs (Adrien Devriendt, Mathys Latinne, Victor Morabito, Daniël Segers et Mattis Tanghe). (Belga)