Hockey Pro League - Les Pays-Bas vainqueur de la Pro League après leur succès 4-2 sur les Red Lions

Avec John-John Dohmen comme capitaine pour faire honneur à sa 453e sélection, soit un record mondial égalé après celui du Néerlandais Teun de Nooijer, les Belges ont fait bien meilleure figure que samedi lors de leur défaite 6-1 devant les Oranje. Malgré des statistiques en leur faveur, les joueurs de Michel van den Heuvel étaient menés 1-3 à la mi-temps. D'abord à la suite d'une glissade d'Arthur De Sloover, permettant à Thijs van Dam d'allumer Vincent Vanasch (7e). La Belgique a égalisé sur son 2e penalty-corner (PC), via Alexander Hendrickx (19e), mais le partage n'a duré que 2 minutes puisque Jip Janssen a repris la main pour les siens sur le 1er PC néerlandais (21e). Thierry Brinkman a accentué l'écart avant la pause (26e). A la reprise, le 4e PC belge, avec la transformation d'Hendrickx pour un doublé (32e), relançait la partie, mais Boris Burkhardt mettait fin aux espoirs belges en inscrivant le 4-2 dans le 4e et dernier quart-temps (47e). Les Pays-Bas remportent cette 4e édition de la Hockey Pro League, avec 35 unités, devant la Grande-Bretagne (32 pts) et la Belgique (30), à égalité de points avec l'Inde mais avec 2 victoires de plus. (Belga)