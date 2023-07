Jupiler Pro League - Yaya Touré au Standard pour "apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl Hoefkens"

Après des expériences comme adjoint à l'Olimpik Donetsk en Ukraine et à Grozny en Russie, Touré, 40 ans, va désormais officier en tant qu'adjoint de Carl Hoefkens sur le banc du Standard après un passage par le centre de formation de Tottenham. "Tottenham ne m'a pas freiné et m'a laissé partir, j'ai trouvé ça brillant de leur part. En ce qui me concerne, je suis assez patient et je veux faire mes premiers pas avec prudence et de la bonne manière. C'est pour cela que je suis venu en Belgique car je veux apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl qui a beaucoup d'expérience", a assuré l'ancien milieu qui revient en Belgique après avoir porté le maillot de Beveren entre 2001 et 2004. À Sclessin, Touré veut donc poursuivre son apprentissage pour devenir lui-même entraîneur un jour. "C'est le plan et l'idée. Je dois avancer étape par étape, je suis dans un processus d'apprentissage. Je suis ouvert à tout, je continue à faire ce que je fais. Pourquoi pas en Premier League? Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être tôt ou tard. Je sais que ce sera un fameux défi car le métier d'entraîneur devient de plus en plus difficile. Certains entraîneurs ne restent pas en place plus de quatre ou cinq mois." (Belga)