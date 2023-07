La décision du président sénégalais est un "exemple pour la région", selon les États-Unis

"L'annonce claire du président Sall donne l'exemple pour la région, à l'inverse de ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, dont les limites des mandats", a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. "Nous pensons que des élections libres et justes ainsi que des transitions de pouvoir permettent d'établir des institutions plus fortes et des pays plus stables et prospères", a-t-il ajouté. Il a dit les États-Unis "fiers d'apporter leur soutien aux institutions électorales du Sénégal", et promis de "continuer à collaborer avec le Sénégal pour soutenir l'engagement tenace du peuple sénégalais pour la démocratie". Les opposants de Macky Sall lui prêtaient depuis des mois le dessein de se présenter à un troisième mandat, illégal à leurs yeux. Le flou entretenu par le président Sall sur ses intentions et la condamnation à deux ans de prison de l'un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, avaient contribué à rendre la situation explosive dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, une région marquée par les coups d'État à répétition. Le Sénégal est considéré comme un partenaire clé des États-Unis, ces derniers ayant récemment montré leur volonté de renforcer leurs liens avec les pays d'Afrique. Joe Biden avait organisé en décembre 2022 un sommet réunissant à Washington une cinquantaine de dirigeants du continent, dont le président Macky Sall. (Belga)