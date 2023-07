L'automatisation des garanties bancaires a couvert 24 millions de crédits en un an

Selon l'opérateur bruxellois de soutien à l'activité des entreprises, les garanties bancaires étaient en perte de vitesse ces dernières années. Face à ce constat, une réflexion, menée de concert entre finance&invest.brussels et le secteur bancaire, a ouvert la voie à une réforme par le gouvernement bruxellois, facilitant le mécanisme pour les banques. Ainsi, une mise en place notamment d'une garantie directe - limitée à 500.000 € par entreprise emprunteuse - permet à la banque de décider elle-même de son octroi. Le processus est ainsi simplifié et automatisé via une plateforme en ligne. "La garantie régionale est bien souvent une condition sine qua non de la banque pour l'octroi d'un crédit à l'entreprise. Sans cela, ces 24 millions de crédits n'auraient probablement pas été accordés", a commenté Franc Bogovic, Chief Operaiting Officer de finance&invest.brussels. Selon la S A d'Intérêt Public bruxelloise, depuis l'entrée en vigueur des produits de garanties automatisés, le montant des interventions est en constante augmentation. Durant le 2e trimestre 2023, 4 millions de garanties couvrant 8 millions de crédits ont été accordés. Cela fait de nombreuses années qu'une telle production trimestrielle n'avait plus été constatée. En 2020, on décomptait 7,7 millions de garanties sur toute l'année. finance&invest.brussels, qui assure la gestion opérationnelle des garanties bancaires, se réjouit de compter deux nouvelles collaborations, avec Bank Van Breda et Beobank, après BNP ParisBas Fortis, ING, KBC et Belfius. Pour la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), la conviction des banques à réintégrer le marché bruxellois prouve que le travail de professionnalisation des outils économiques de la Région porte ses fruits. (Belga)