Le dernier vol d'Ariane 5 reporté de 24 heures

"En raison de vents défavorables à haute altitude au-dessus du Centre spatial guyanais, Arianespace a décidé de ne pas initier la phase finale des opérations de préparation au lancement", programmé ce mardi entre 23H30 et 01H05 HB, précise Arianespace. La date la plus proche pour le lancement est mercredi entre 00h00 et 01h05 HB, "sous réserve de conditions météorologiques favorables", ajoute la société qui opère les lancements. Le 117e et dernier vol d'Ariane 5, qui fait ses adieux après 27 ans de carrière, embarquera un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand. (Belga)