Le plus gros distributeur d'eau britannique condamné à une amende 3,3 millions de livres

L'entreprise de gestion des eaux la plus importante du pays était accusée par l'Agence environnementale, un organisme public, d'avoir déversé "des millions de litres" d'eaux usées non traitées en 2017 dans des cours d'eau près de l'aéroport de Gatwick, en banlieue de Londres. Selon des témoignages lus pendant deux journées d'audience au tribunal de Lewes, au sud-est du Royaume-Uni, le ruisseau de Gatwick et la rivière Mole sont devenus "noirs" avec "un grand nombre de poissons morts visibles" dans l'eau. D'après l'avocat de l'accusation, il y a eu "une accumulation de manquements dans la gestion" d'une station d'épuration de Thames Water. L'avocate de la défense Lisa Roberts a assuré que l'entreprise présentait "ses plus sincères excuses" pour l'incident mais a rejeté les accusations d'un historique de négligence, assurant que cette pollution était survenue à cause d'un mécanisme d'actionnement défectueux dans une pompe. Les distributeurs d'eau et Thames Water notamment sont régulièrement accusés au Royaume-Uni de polluer les cours d'eau et le littoral à cause d'un réseau ancien et sous-entretenu d'égouts qui débordent fréquemment lors d'orages. (Belga)