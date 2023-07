Le prix des constructions neuves en hausse en Flandre et en Wallonie au deuxième trimestre

Au second trimestre, le prix moyen d'une maison neuve (référence : 3 façades, 3 chambres, jardin) en Belgique a augmenté de 2,12% par rapport au premier trimestre. En Flandre, les prix ont suivi la même tendance. Avec une hausse de 1,58%, la Wallonie a quant à elle vu la baisse enregistrée au premier trimestre s'interrompre. Le prix moyen d'une maison neuve en Belgique s'élève à présent à 386.937 euros. Les provinces du Brabant flamand et d'Anvers sont les plus chères, tandis que les prix les plus bas se situent dans le Hainaut. Au niveau des communes, c'est à Kraainem qu'il faut débourser le plus pour s'offrir une maison neuve, et à Colfontaine que les habitations neuves sont les moins chères. Le prix moyen des appartements neufs a par ailleurs augmenté de 1,09% sur base trimestrielle, avec une grande différence régionale. En Flandre (-0,12%) et Bruxelles (-0,01%), les prix restent quasiment inchangés, tandis qu'ils ont augmenté de 5,53% en Wallonie. Un appartement neuf (référence : 95 mètres carrés, 2 chambres) en Belgique coûte désormais 291.888 euros en moyenne. Pour les appartements aussi, les provinces du Brabant flamand et d'Anvers sont les plus chères, tandis que les provinces de Hainaut et de Liège figurent parmi les moins onéreuses. Concernant les communes, les appartements les plus chers se trouvent à Woluwé-Saint-Lambert, tandis que les plus abordables se situent dans la commune de Quaregnon. "L'évolution des prix correspond à l'inflation et à l'augmentation des coûts de construction", note Roel Helgers, économiste de marché chez Matexi. (Belga)