L'échevine anderlechtoise Elke Roex arrête la politique

"Je suis prête pour un nouveau défi. J'avais décidé depuis un certain temps que c'était ma dernière législature. Vingt ans de politique à plein temps me semblent bien: j'y ai pris plaisir, je me suis souvent battue et j'ai pu réaliser de grandes choses", a-t-elle expliqué. La native d'Anderlecht a fait ses premiers pas en politique au sein du cabinet du ministre fédéral Johan Vande Lanotte. Elle s'y spécialise dans l'économie sociale. En 2004, elle est élue au Parlement flamand et devient, en 2009, chef de groupe pour le sp.a au Parlement bruxellois, fonction qu'elle occupe jusqu'en 2016. En 2012, elle devient échevine à Anderlecht. et entre 2019 et 2023, elle est également présidente de Vooruit Brussel. Le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a remercié Elke Roex pour son engagement au sein du collège échevinal. "J'admire le courage d'Elke, qui a fait le choix radical et audacieux de changer de vie. Depuis plus de 10 ans, elle met toute son énergie au service de notre commune pour en améliorer la qualité de vie et le fonctionnement. Cette femme de caractère et fidèle à ses convictions de gauche nous manquera certainement", a-t-il dit. (Belga)