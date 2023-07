Les responsables de la revalorisation du Cinquantenaire licenciés

"Suite à des problèmes de gestion, le conseil d'administration a décidé de décharger le CEO et le COO de la gestion quotidienne, leurs contrats de travail ont été terminés et un gestionnaire de crise a été nommé", communique le secrétaire d'Etat, faisant référence respectivement à Paul Dujardin (anciennement à Bozar) et Yasmina Amire. M. Dermine assure toutefois maintenir sa confiance en l'ASBL, "jusqu'à nouvel ordre", pour moderniser le parc du Cinquantenaire et ses bâtiments historiques à l'occasion du bicentenaire de la Belgique en 2030. Le conseil des ministres avait confié cette mission à l'association en avril dernier. L'ambition pour le joyau architectural et parc de la capitale reste inchangée, ajoute M. Dermine, qui annonce que les avancées déjà réalisées seront présentées au conseil des ministres "avant l'été". Sur le site internet dédié au projet, les pages dédiées à l'ASBL Horizon 50-200 et au comité de direction étaient inaccessibles mardi matin, a constaté Belga. (Belga)