Les travaux pour évacuer le pont endommagé à Grimbergen ont débuté mardi matin

Une péniche a percuté le pont jeudi dernier, le tablier a été déplacé. Durant le week-end, les mesures de sécurité nécessaire ont été prises afin de pouvoir retirer le tablier et y apporter les réparations nécessaires. Les travaux en tant que tel vont bientôt pouvoir débuter, mais prendront au moins plusieurs mois, selon Vlaamse Waterweg. Un accident similaire avait eu lieu en 2019, la réparation du pont avait alors duré 6 mois. Dès la fin de cette semaine, les cyclistes et piétons pourront compter sur des transbordeurs pour traverser le canal. Pour les automobilistes, il faudra toujours suivre la déviation via la E19, le ring et l'A12. L'enquête pour déterminer les causes de l'accident de jeudi dernier est toujours en cours. (Belga)