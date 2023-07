Ligue 1 - Adi Hütter succède à Philippe Clement à la tête de l'AS Monaco

Dernièrement à la tête du Borussia Mönchengladbach pendant la saison 2021-2022, Hütter a passé une grande partie de sa carrière d'entraîneur entre l'Autriche et l'Allemagne. En tant que joueur, il est resté pendant 20 ans dans son Autriche natale. Comme entraîneur, il a notamment remporté le championnat d'Autriche avec le RB Salzbourg, et la ligue suisse avec les Young Boys avant d'atteindre les demi-finales d'Europa League pour la première de ses trois saisons à la tête de l'Eintracht Francfort, en 2018-2019. Philippe Clement avait dirigé le club principautaire pendant une saison et demie, du 3 janvier 2022 au 4 juin 2023. Il avait terminé à la 3e place du classement et en demi-finale de la Coupe de France lors de sa première demi-saison en charge. Le premier exercice complet a été plus difficile, avec une 6e place finale hors des positions européennes en championnat, et des sorties en 32es de finale de Coupe de France contre Rodez et en 8es de finale d'Europa League. (Belga)