Ligue de Diamant - Nafi Thiam disputera le saut en longueur à Londres

"J'ai hâte de participer au saut en longueur dans le stade de Londres. Cela fait quelques années que je n'ai pas participé à une compétition à Londres, mais je garde un excellent souvenir des championnats du monde", déclare dans un communiqué Nafi Thiam, qui avait été décroché son premier titre de championne du monde de l'heptathlon en 2017 à Londres. "Ce meeting sera important dans ma préparation pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest, et je serai donc ravie de participer à une compétition de haut niveau". A Londres, Nafi Thiam sera notamment opposée aux Britanniques Katarina Johnson-Thompson, la championne du monde 2019 de l'heptathlon, et Jazmin Sawyers, championne d'Europe en salle de la longueur. Nafi Thiam, qui ne disputera aucun heptathlon avant celui des Mondiaux de Budapest (19 et 20 août), détient le record de Belgique du saut en longueur grâce à un saut de 6m86 effectué le 18 août 2019 au meeting de Birmingham. La Namuroise passera par la Belgique dans le cadre de sa préparation aux Mondiaux. Elle prendra part au saut en longueur du meeting de Liège le 12 juillet. (Belga)