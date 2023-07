L'Open Vld confie sa présidence à Tom Ongena

Le nouveau président veut à court terme apporter "stabilité et clarté" à son parti. Il veut aussi mener une rénovation en profondeur, à l'écoute des militants, en collaboration avec toutes les instances du parti et en impliquant les "jeunes talents" de celui-ci. "Je suis convaincu que la Flandre a besoin d'un parti libéral fort. Un parti qui se mobilise pour les gens qui travaillent tous les jours, prennent des initiatives, se retroussent les manches", a-t-il dit. Les membres de l'Open Vld sont appelés à se prononcer sur ce choix lors d'un congrès dont la date n'a pas encore été fixée. Agé de 47 ans, M. Ongena a déjà une longue carrière au sein de l'Open VLD. En 2000, il est élu conseiller communal à Malines. En 2003, il devient porte-parole du ministre-président Bart Somers qu'il suit à la présidence du parti avant d'être choisi comme directeur politique de l'Open Vld. En 2009, M. Ongena a déménagé à Sint-Katelijne-Waver, commune de la province d'Anvers dont il est le premier échevin. En 2019, le libéral a fait son entrée au Parlement flamand pour succéder à Bart Somers. Un an plus tard, il a remplacé Carina Van Cauter en tant que sénateur de Communauté. (Belga)