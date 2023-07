Météo - Les averses se confirment et seront davantage présentes en soirée

Les maxima atteindront 19 à 21 degrés en Ardenne, 20 degrés à la mer et 20 à 22 degrés sur les autres régions. Le vent sera modéré avant de faiblir partiellement en fin de journée. À la mer, il restera modéré. Durant la nuit, une dépression active sur le sud de la mer du Nord et les Pays-Bas traversera le pays. Elle générera de la pluie, de fortes averses (orageuses) et des bourrasques. Ces précipitations seront particulièrement abondantes sur la moitié nord-ouest du territoire, mais elles pourront également l'être plus localement sur les autres régions. Le vent deviendra modéré à assez fort avec un risque de rafales de 50 à 70 km/h ou même davantage localement. Les minima atteindront 11 degrés en Ardenne et 14 degrés à la mer. Mercredi matin, l'IRM prévoit l'évacuation des périodes de pluie avant que de nouvelles averses fassent leur apparition depuis la France en cours de journée. Le vent sera assez soutenu et les maxima oscilleront entre 15 et 20 degrés. (Belga)