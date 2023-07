Mondiaux d'athlétisme - Monaco et les championnats de Belgique complètent le programme de Thiam avant Budapest

Il était initialement prévu que Nafi Thiam dispute le 100 m haies et le saut en longueur le 12 juillet à Liège mais le programme du meeting ne le permet pas. La Namuroise a donc renoncé au 100 m haies et ne prendra part qu'au saut en longueur. Nafi Thiam prendra ensuite la direction de Monaco, où elle participera au concours de saut en hauteur du meeting de Ligue de diamant le 21 juillet. Deux jours plus tard, elle sera à Londres, pour disputer la longueur de cet autre meeting de la Ligue de diamant. Thiam bouclera sa préparation aux Mondiaux par les championnats de Belgique, les 29 et 30 juillet à Bruges. Elle n'a pas encore décidé à quelles épreuves elle allait prendre part. (Belga)