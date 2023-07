Red Flames - Jill Janssens quitte OHL et rejoint Hoffenheim en Allemagne

Janssens est considérée comme l'un des plus grands talents du football féminin belge. Elle est Red Flame depuis l'âge de 17 ans et compte aujourd'hui 16 sélections. Dimanche, elle a disputé les vingt dernières minutes du match d'entraînement international contre les Pays-Bas (défaite 5-0). "Je suis très reconnaissante à Hoffenheim de m'avoir fait confiance", a déclaré Janssens sur le site Internet de l'équipe qui a terminé 4e la saison dernière en Allemagne. "Hoffenheim est un grand club, avec de grandes ambitions. La Bundesliga est l'un des meilleurs championnats du monde. Nous voulons nous battre pour une place parmi les trois premiers la saison prochaine. Je veux franchir les prochaines étapes de mon développement et aider l'équipe". Hoffenheim est l'ancien club de l'ancien Soulier d'or et Red Flame Tine De Caigny. (Belga)