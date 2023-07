Réforme du dispositif 'articles 60-61' pour favoriser l'emploi des bénéficiaires du CPAS

Les employeurs ou les services internes des CPAS qui accueillent ces travailleurs seront notamment tenus de respecter une série d'obligations. Ils devront ainsi établir une description de fonction, libérer du temps pour que le travailleur entreprenne les démarches pour son projet professionnel ou encore désigner un référent sur le lieu de travail qui sera chargé d'encadrer le travailleur. Enfin, le statut de travailleur 'articles 60-61' devra rester confidentiel sur le lieu de travail. "Après 'Coup de boost' et la réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) qui a pérennisé plus de 65.000 emploi dans le secteur non-marchand et les pouvoirs locaux, la Wallonie veut aujourd'hui booster la mise à l'emploi des publics fragilisés et les plus éloignés de l'emploi avec cette nouvelle réforme", a commenté la ministre régionale de l'Emploi, Christie Morreale. Pour rappel, les contrats 'articles 60-61' permettent aux CPAS de proposer à leurs bénéficiaires un contrat de travail avec un employeur (article 61) ou avec le CPAS lui-même (article 60) pour travailler dans un de ses services ou chez un partenaire. (Belga)