Talibans au pouvoir en Afghanistan - Les talibans ferment les salons de beauté

Les salons de beauté constituaient l'un des seuls emplois que les femmes pouvaient encore exercer. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les femmes ont été exclues de la plupart des établissements d'enseignement secondaire, des universités et des administrations publiques, et n'ont plus le droit de travailler avec les organisations internationales, dont l'Onu et sa mission sur place, la Manua. (Belga)