Tour d'Autriche - Jhonatan Narvaez double la mise dans la 3e étape

L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Jayco AlUla) et l'Allemand Jonas Rapp (Hrinkow Advarics), les deux derniers rescapés de l'échappée du jour, ont été repris à 15 km de l'arrivée de cette étape marquée par la longue ascension de Hocthor (15 km à 8,2%) à mi-parcours. Narvaez et l'Éthiopien Welay Hagos Berhe (Jayco AlUla) ont attaqué à 800 mètres de l'arrivée et se sont disputés la victoire. Narvaez, qui avait renoué avec la victoire après trois ans lundi, porte son compteur à 6 succès professionnels. Le Colombien Jesus David Pena (Jayco AlUla) a pris la troisième place à 5 secondes. Au général, Narvaez possède désormais 28 secondes d'avance sur Pena. Le Néo-Zélandais George Bennett (UAE Team Emirates) est troisième à 32 secondes. Mercredi, la 4e et avant-dernière étape emmènera les coureurs de St. Johann Alpendorf à Steyr. Trois côtes sont répertoriées le long des 194 km de course, dont le Porscheberg (1,4 km à 11%) à 13 km de l'arrivée. Le Tour d'Autriche effectue son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du covid-19 puis de soucis financiers et logistiques. (Belga)