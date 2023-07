Tour de France - "Ce sera difficile" pour Adam Yates de conserver le maillot jaune mercredi

"Aujourd'hui, c'était assez simple jusque dans le final", a expliqué Yates au micro de l'organisation après l'étape remportée, sur le circuit de Nogaro, par Jasper Philipsen. "Personne ne voulait partir dans l'échappée. Les sprinteurs étaient contents de rester dans le peloton, mais la fin était par contre difficile avec les chutes." "Demain, cela dépendra de la situation", a analysé le Britannique. "Je pense que c'est la toute première opportunité pour une échappée, cela va être une grosse bagarre tout d'abord. Puis il y a les bonifications dans la dernière ascension, ça va donc être un peu difficile pour moi (de conserver le maillot jaune, ndlr). Mais on a Tadej Pogacar dans l'équipe, on a cette chance! On verra demain." Vainqueur de l'étape d'ouverture, Adam Yates compte 6 secondes d'avance sur son équipier Pogacar et sur son frère jumeau Simon Yates (Jayco AlUla) au classement général. Mercredi, le peloton escaladera les cols de Soudet (hors-catégorie, 15,2 km à 7,2%), d'Ichère (3e catégorie, 4,2 km à 7%) et de Marie Blanque (1re catégorie, 7,7 km à 8,6%), dont le sommet est situé à 18,5 km de l'arrivée et qui propose des bonifications. (Belga)