Un accord trouvé pour le reclassement de 88 travailleurs de Manufast

Manufast a annoncé le 9 mars dernier sa décision de procéder à une centaine de licenciements sur les quelque 360 personnes que cette entreprise de travail adapté emploie. Depuis lors, les syndicats négocient dans le cadre d'un plan social les conditions de départ des travailleurs qui risquent de perdre leur contrat, parmi lesquels 88 sont en situation de handicap. Les travailleurs de cette ETA avaient débrayé mercredi dernier, pour protester contre l'absence de garantie d'emploi pour les employés les moins valides en cas de reclassement. Cette action a permis aux syndicats (CSC et FGTB) de se mettre autour de la table avec la direction de Manufast et la Febrap. Un accord a été trouvé mardi dans le cadre de cette réunion, confirme Jeanne Maillart, permanente CSCBIE (bâtiment - industrie et énergie). "Les travailleurs en situation de handicap de Manufast pourront être reclassés dans une nouvelle ETA pour y terminer leur préavis. Ils bénéficieront d'un suivi d'un groupe de travail composé d'assistants sociaux et d'ergothérapeutes. Si le suivi est positif, ces travailleurs bénéficieront d'un contrat à durée indéterminée dans leur nouvelle entreprise", explique-t-elle. Les discussions se poursuivent pour trouver un protocole d'accord concernant la restructuration de Manufast, précise encore Jeanne Maillart. "Mais nous sommes proches d'une solution", conclut-elle. (Belga)