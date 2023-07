Vilvorde se montre très critique à propos des plans de réaménagement du Ring

Le gouvernement flamand a présenté, à la fin du mois de mars, les plans de réaménagement du Ring de Bruxelles. Dans la zone autour de Zaventem, une structure parallèle sera construite. À hauteur des échangeurs, les usagers devront choisir entre la voie destinée au trafic de transit et une voie dite parallèle destinée au trafic local. Entre Asse et Machelen, le ring sera élargi de trois à quatre bandes dans les deux sens. À d'autres endroits, les bretelles d'accès seront modifiées. Des liaisons cyclables supplémentaires sont également prévues. Le collège échevinal de Vilvorde craint que ces plans n'entraînent une augmentation des particules fines et de la pollution sonore. Selon Hans Bonte, c'est surtout le quartier de Koningslo qui en souffrirait. En outre, Hans Bonte juge inacceptable qu'un certain nombre de zones situées à côté du quartier des Quatre Fontaines et du site dit des Forges de Clabecq soient réaménagées en zone de chantier pour vingt ans, attirant le lot de camions qui s'y rendront. Le bourgmestre a également dénoncé le fait que les remarques de la commune avaient déjà été soumises aux autorités compétentes, mais sans effet. Plusieurs organisations de défense de l'environnement et de la mobilité se sont également prononcées contre les plans, qui ne ravissent pas non plus les autorités bruxelloises. Touring et l'organisation patronale du Voka se sont prononcées en faveur du projet. (Belga)