Wimbledon - Carlos Alcaraz passe au deuxième tour en trois manches

Profitant du toit du court 1, "Carlito" n'a pas non plus eu à attendre la fin de la pluie qui est tombée sans interruption partir de 13h12 (HB). Alcaraz rencontrera au 2e tour un autre Français, Alexandre Muller (ATP 84) ou Arthur Rinderknech (ATP 82). Éliminé à Wimbledon au 2e tour en 2021 et en huitièmes de finale l'an dernier, le Murcien a remporté son premier titre sur gazon le 25 juin au Queens à l'issue de son troisième tournoi en carrière sur cette surface. (Belga)