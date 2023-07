Wimbledon - Mertens, soulagée d'avoir battu Hruncakova: "Tout s'est bien passé avec mon dos"

"Je suis montée sur le court dans l'inconnu, car je n'avais pu disputer qu'un seul match sur gazon lors de ma préparation", a-t-elle confié à Sporza après sa victoire. "Évidemment, j'ai tout de même pu m'entraîner pendant une semaine, mais ce n'est pas la même chose. J'étais dès lors contente d'avoir pu remporter cette première manche et de m'imposer en deux sets. Et tout s'est bien passé avec mon dos", a-t-elle souri. C'est déjà ça de pris donc pour Elise Mertens qui, depuis son accession en huitième de finale à Roland Garros, n'avait joué qu'un double au tournoi de Rosmalen avant d'abandonner en simple contre la Tchèque Karolina Pliskova, lundi dernier à Eastbourne. Elle y verra toutefois sans doute plus clair après son deuxième tour contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76), 28 ans, ancienne N.3 mondiale et de retour après être devenue maman, qui a battu Venus Williams (WTA 558), 43 ans, 6-4, 6-3. "Cela fait plusieurs semaines que je fais beaucoup d'exercices de renforcement", a-t-elle ajouté. "Après Roland-Garros, je n'ai quasi pas touché une raquette pendant deux semaines. Eastbourne est arrivé tout juste trop tôt, mais là je suis contente où je me trouve." (Belga)