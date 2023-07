Adolescent tué par un policier à Nanterre - Les neuf adolescents suspectés d'avoir visé un commissariat à Anderlecht remis en liberté

Les neuf jeunes avaient été appréhendés vers minuit vendredi soir à la station de métro Jacques Brel, à une centaine de mètres du bureau de police de la rue Démosthène à Anderlecht. Le groupe était en possession de cocktails Molotov, de produits accélérateurs d'incendie, d'armes et de cagoules. Sur les neuf personnes arrêtées dans la soirée, deux étaient majeures, a précisé le parquet mercredi. "Un des mineurs détenait une cagoule. Un adulte a été retrouvé en possession d'une bouteille remplie de carburant. Il a été relâché après audition, les autres l'ont été sans avoir été entendus." Depuis la mort d'un adolescent de 17 ans à Nanterre en France, l'Hexagone est sujet à une vague d'émeutes qui se répercute aussi en Belgique. En fin de semaine passée, des appels aux rassemblements et à la confrontation avec la police de Bruxelles ont aussi circulé sur les réseaux sociaux. Jeudi, de petits incidents sont survenus dans la capitale belge, où la police a intercepté 64 personnes. Vendredi et samedi, respectivement 101 et 35 jeunes gens ont été placés en détention préventive. (Belga)