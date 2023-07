Asile et migration - Un nombre record d'exilés morts durant leur tentative de traversée de la Méditerranée

Selon l'Onu, les années 2016 et 2017 restent les plus meurtrières pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Au moins 2.946 et 2.278 personnes, respectivement, sont mortes dans ces circonstances ces années-là. Depuis 2014, plus de 27.600 individus sont décédés en tentant de rejoindre le continent européen. L'OIM souligne également que le nombre exact de morts et disparus est vraisemblablement plus élevé. Il est plus que probable que d'autres bateaux ont coulé sans laisser aucune trace. (Belga)