Audika met la main sur les centres auditifs de Goed

Le réseau Goed rassemble des pharmacies, des magasins physiques et en ligne de produits de santé, et des services tels que des centres auditifs, liés à la Mutualité chrétienne en Flandre. Un peu plus tôt cette année, on apprenait que 300 emplois étaient menacés au sein de cette plateforme, et que 10 à 20 magasins de soins déficitaires risquaient de devoir fermer leurs portes, notamment en raison de la pression croissante exercée par les acteurs en ligne. Le groupe annonce, à présent, la vente de ses centres auditifs à Audika, un réseau de correction auditive. "56 employés sont concernés, dans 64 centres auditifs", a précisé la porte-parole. Toutes ces enseignes sont situées en Flandre. Aucune information n'a, cependant, encore filtré concernant d'éventuelles suppressions d'emplois, la procédure prévue par la loi Renault étant toujours en cours. Le réseau Goed est actif en Flandre et à Bruxelles (pharmacies). D'après son site internet, il emploie quelque 1.300 personnes. (Belga)